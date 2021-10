Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.10.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Bad Rappenau: Hoher Sachschaden nach Kollision

Schäden in Höhe von rund 15.000 Euro entstanden am Mittwochabend bei einem Unfall in Bad Rappenau. Ein 18-Jähriger fuhr mit seinem Renault gegen 19 Uhr auf der Raiffeisenstraße. An der Kreuzung mit der Straße "Am Schafbaum" kollidierte sein Wagen mit dem Audi eines 27-Jährigen. Am Audi entstanden Schäden in Höhe von rund 10.000 Euro, die Schäden am Renault belaufen sich auf ungefähr 5.000 Euro. Beide Autofahrer blieben unverletzt.

Heilbronn: Autofahrer bei Unfällen verletzt

In Heilbronn wurden am Mittwoch zwei Autofahrer bei Unfällen verletzt. Gegen 8 Uhr wollte eine 36-Jährige in ihrem Opel von der Paul-Göbel-Straße nach links in die Gundelsheimer Straße abbiegen. Dabei übersah sie wohl den entgegenkommenden Skoda eines 46-Jähriger. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der der Skoda-Fahrer leichte Verletzungen davontrug. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro. Am Abend krachte es dann in der Karlsruher Straße. Der 31 Jahre alte Fahrer eines Skoda wollte gegen 22.30 Uhr an der Kreuzung an der Theresienwiese nach links abbiegen und übersah dabei wohl den Smart eines 46-Jährigen, der in der entgegengesetzten Richtung unterwegs war. Beide Autos stießen zusammen, wobei der Smart-Fahrer leicht verletzt wurde. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

Erlenbach: Traktor umgestürzt

In der Nacht auf Donnerstag stürzte auf einem Feldweg bei Erlenbach ein Traktor um. Die Fahrerin war gegen 1.30 Uhr mit ihrem Gefährt auf einem Weg zwischen Erlenbach und Weinsberg-Hasenmühle unterwegs, als sie aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn abkam und in die Böschung geriet. Die Frau versuchte das Fahrzeug wieder auf den Weg zu steuern. Dabei verlor sie die Kontrolle über den Trecker, der daraufhin umstürzte. Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt, an ihrem Gefährt entstanden allerdings Schäden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Ilsfeld: Zeugen nach Firmeneinbrüchen gesucht

Einbrecher machten in der Nacht auf Mittwoch ein Gewerbegebiet in Ilsfeld unsicher. Die Täter drangen in insgesamt vier Firmen in der Benzstraße, der Porschestraße und der Straße "Bustadt" ein. Dabei verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zugang zu den Gebäuden und durchsuchten die Räumlichkeiten. Auch Mobiliar und Inventar der Firmen wurde von den Tätern angegangen, die bei den Einbrüchen insgesamt Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich hinterließen. Die Höhe des entstandenen Diebstahlschadens ist noch unklar. Zeugen, die rund um die Tatorte in den Gewerbegebieten Bustadt Nord und Bustadt Süd in der Nacht auf Mittwoch verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

