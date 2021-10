POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.10.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Bretzfeld-Schwabbach: Einbruch in Bankfiliale

Eine Bankfiliale in Bretzfeld-Schwabbach wurde in der Nacht auf Mittwoch Ziel eines Einbruchs. Unbekannten gelang es, in der Zeit von 19.30 bis 8 Uhr in das Gebäude in der Galgenbergstraße einzudringen. Der Tresorraum blieb jedoch unangetastet, die Einbrecher zogen ohne Beute wieder ab. Die Höhe des verursachten Schadens ist noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

Waldenburg: Ins Schleudern geraten und überschlagen

Zu einer Kettenreaktion kam es am Dienstagnachmittag bei einem Unfall auf der Landesstraße 1046 bei Waldenburg. Ein 19-Jähriger war mit seinem VW von Waldenburg in Richtung Bahnhofsiedlung unterwegs. An der Einmündung zur Gebhardtstraße übersah ihn offensichtlich ein 55-jähriger Ford-Fahrer und fuhr vor ihm in die Landesstraße ein. Der VW-Fahrer wich nach links aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern, geriet dabei jedoch ins Schleudern, überschlug sich und prallte gegen ein Verkehrsschild. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Durch herumfliegende Teile wurde zudem noch ein weiterer Pkw beschädigt. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf über 4.000 Euro.

