Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Mit gestohlenem Quad unterwegs

Attendorn (ots)

Am Mittwoch (11. August) hat sich bei der Polizeileitstelle eine Zeugin gemeldet, da sich zwei Männer auf einem Parkplatz einer Tankstelle in Attendorn verdächtig verhielten. Die Zeugin, selber Polizistin, aber außerdienstlich unterwegs, gab an, dass die beiden Männer an einem unbeleuchteten Quad standen und der Sozius keinen Helm trug. Bei Eintreffen der Beamt:innen befand sich ein 35-jähriger am Steuer des Kleinkraftrads. Bei der Personenkontrolle stellte sich heraus, dass dieser über keine gültige Fahrerlaubnis verfügte sowie bereits wegen verschiedener Verkehrsdelikte polizeilich in Erscheinung getreten war. Da er außerdem glasig, wässrige Pupillen hatte und apathisch wirkte, führten die Einsatzkräfte einen freiwilligen Drogenschnelltest durch. Dieser verlief positiv auf Amphetamin. Doch nicht nur der Fahrer, sondern auch das Quad wies verschiedene Auffälligkeiten auf: Unter anderem war die Kunststoffverkleidung im Bereich des Zündschlosses gebrochen und nur notdürftig zusammengesetzt. Im Heckbereich war die hintere Beleuchtungseinrichtung durch ein quer unter der Verkleidung angebrachtes Stück Holz montiert und unterhalb des eigentlichen Hauptscheinwerfers war mit Kabelbindern eine nachträgliche Beleuchtungseinrichtung angebracht worden. Die Überprüfung der Kennzeichen brachte weitere Erkenntnisse: Diese waren zur Fahndung ausgeschrieben und das Quad war Gegenstand eines Diebstahls. Der Tatverdächtige gab an, dass er für dieses zwar keinen Kaufvertrag, jedoch Fahrzeugpapiere hätte, die er nachträglich vorzeigen wolle. Derzeit ist noch unklar, ob einer der Tatverdächtigen das Kleinkraftrad entwendete. Die Ermittlungen dauern an. Die Beamten schrieben eine entsprechende Anzeige, untersagten die Weiterfahrt und brachten ihn in ein Krankenhaus zur Blutprobenentnahme. Zudem wurde das Quad sichergestellt.

