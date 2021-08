Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pedelec-Fahrerin bei Unfall verletzt

Olpe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße "In der Wüste" in Olpe ist am Mittwoch (11. August) gegen 14.50 Uhr eine 54-jährige Radfahrerin verletzt worden. Diese befuhr zunächst den dort befindlichen Radweg in Richtung Ortsausgang. Zeitgleich wollte ein 65-Jähriger Pkw-Fahrer, der zuvor seinen Wagen in einer Parkbucht geparkt hatte, aussteigen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand öffnete er dabei die Tür zum Radweg hin, ohne auf die E-Bike-Fahrerin zu achten, sodass es zur Kollision kam. Die 54-Jährige stürzte und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Rad entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

