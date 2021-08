Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahndungserfolg: Täter nach Diebstahl gefasst

Olpe (ots)

Am Dienstag (10. August) hat sich gegen 16.30 Uhr in einem Schuhladen in der Kölner Straße ein Diebstahl von Bargeld ereignet, bei dem im Nachgang durch eine Nahbereichsfahndung die Tatverdächtigen vorläufig festgenommen wurden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich dieser wie folgt: Ein Pärchen betrat den Laden. Sie baten die Verkäuferin, Angaben zu Schuhen aus dem Schaufenster zu beantworten und sie nach draußen zu begleiten. Da die Frau banale Informationen erfragte, wurde die Mitarbeiterin stutzig und ging zurück ins Ladenlokal. Dort bemerkte sie eine dritte Person, die sich im Lagerraum hinter dem Tresen aufhielt und offensichtlich eine dort abgestellte Handtasche plünderte. Dabei erkannte sie, dass der zunächst noch Unbekannte aus dem Portemonnaie und einer Ledertasche Bargeld entnahm. Unverzüglich versuchte sie, den Täter festzuhalten. Dieser löste jedoch den Griff. Es gelang ihm, den Laden zu verlassen und in einen Pkw, zu dem auch das Pärchen ging, einzusteigen. Mit einer weiteren Person flüchtete das Trio in Richtung "Osterseifen".

Da die Mitarbeiterin umgehend die Polizei informierte, wurde sofort eine Nahbereichsfahndung eingeleitet. Kurz darauf konnte eine Streifenwagenbesatzung das Fahrzeug sichten. Gemeinsam mit Unterstützungskräften wurde der Pkw angehalten und kontrolliert. Auf die angetroffenen Personen traf die Beschreibung der Zeugin zu. Die Beamt:innen transportierten alle Pkw-Insassen (das Trio und eine Mitreisende) zur Wache, um ihre Identität festzustellen und sie zu durchsuchen. Die Einsatzkräfte fanden größere Bargeldmengen in der Unterwäsche einer der Frauen auf. Zudem stellten die Beamt:innen fest, dass der 27-jährige Fahrzeugführer keine gültige Fahrerlaubnis hatte und aufgrund von verschiedener Ausfallreaktionen, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln (Cannabis) stand. Nach einem positiven Drogenschnelltest wurde daher noch eine Blutprobe entnommen. Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung sowie einer Vernehmung und der Erhebung einer Sicherheitsleistung wurden die Beschuldigten entlassen. Die Polizist:innen schrieben entsprechende Anzeigen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell