Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (143/2021) Spaziergänger entdeckt Leiche am Ufer des Juessees in Herzberg - bislang keine Hinweise auf Fremdverschulden

Göttingen (ots)

Herzberg (Landkreis Göttingen), Am Juessee, Westufer des Juessees Sonntag, 25. April 2021, gegen 12.35 Uhr

HERZBERG (mb) - Am westlichen Ufer des Juessees in Herzberg hat eine Spaziergängerin am Sonntagmittag (25.04.2021) gegen 12.35 Uhr den leblosen Körper eines Mannes entdeckt. Hierbei handelte es sich um einen 64 Jahre alten Mann aus Herzberg. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen zurzeit nicht vor.

Die Leiche wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Herzberg aus dem See geborgen.

Ermittler der Polizei beschlagnahmten den Leichnam für weitere Ermittlungen zur Todesursache. Für den morgigen Tag (27.04.2021) ist eine rechtsmedizinische Untersuchung geplant.

Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell