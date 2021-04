Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (142/2021) Gestohlener BMW X5 von Spaziergänger auf Waldweg entdeckt

Göttingen (ots)

Hann. Münden (Landkreis Göttingen), Schützenstraße Samstag, 24. April 2021, gegen 3.10 Uhr

HANN. MÜNDEN (mb) - In der Schützenstraße in Hann. Münden haben Unbekannte am vergangenen Samstag (24.04.2021) einen schwarzen BMW X5 gestohlen.

Durch den unruhigen Hund wurden die Hausbewohner geweckt und konnten gegen 3.10 Uhr sehen, wie ihr Auto vom Hof gefahren wird. Daraufhin verständigten sie die Polizei, welche umgehend Fahndungsmaßnahmen nach dem Pkw einleitete. Diese blieben zunächst jedoch ohne Erfolg.

Gegen 7.45 Uhr teilte ein Spaziergänger der Polizei mit, dass er im Wald oberhalb des Weisewegs einen schwarzen BMW X5 mit laufendem Motor aufgefunden habe. Wie sich herausstellte, handelte es sich hierbei um den einige Stunden zuvor entwendeten Pkw. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und ein Polizeihubschrauber zur Absuche des Einsatzortes und des angrenzenden Waldgebietes angefordert. Der oder die Täter konnten hierbei nicht festgestellt werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hann. Münden unter Telefon 05541/951-0 entgegen.

