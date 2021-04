Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (139/2021) Übergriff auf Uni-Parkplatz - Junge Frau von Unbekanntem körperlich bedrängt und leicht verletzt, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Göttingen, Kreuzbergring

Dienstag, 20. April 2021, gegen 23.00 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Auf einem Universitätsparkplatz am Kreuzbergring (nahe der Kreuzung Weender Landstraße/Güterbahnhofstraße) ist am vergangenen Dienstagabend (20.04.21) gegen 23.00 Uhr eine junge Frau bei einem Übergriff durch einen unbekannten Mann leicht verletzt worden. Vermutlich weil sich die Göttingerin sofort mit Tritten heftig wehrte, konnte sie entkommen und in ihre nahgelegene Wohnung flüchten.

Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen, sprach der ca. 20 bis 25 Jahre alte und ca. 185 cm große Unbekannte die Frau zunächst an und fragte sie nach einer Zigarette. Unmittelbar danach bedrängte er sie massiv und versuchte u.a., sie zu küssen.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: ca. 20-25 Jahr alt, ca. 185 cm groß, bekleidet mit grauem Kapuzenpullover mit Taschen im Bauchbereich und dunkler Jogginghose, sprach akzentfreies Hochdeutsch.

Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell