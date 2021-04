Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - 2 Autofahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Germersheim (ots)

Innerhalb von zwei Stunden stellte die Polizei Germersheim gestern Abend zwei Autofahrer im Stadtgebiet Germersheim fest, die mit ihren Fahrzeugen unter Betäubungsmitteleinfluss im Straßenverkehr teilnahmen. Die erste Kontrolle wurde gegen 18.15 Uhr in der Ludwig-Erhard-Straße in Germersheim durchgeführt. Hierbei wurden bei einem 32-Jährigen Mercedes-Fahrer Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln erlangt. Gegen 20.00 Uhr wurde in der Alten Schiffbrückenstraße ein 21-jähriger VW-Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Ein Urintest erbrachte bei ihm ebenfalls Hinweise auf den Konsum von Marihuana. Beiden Verkehrsteilnehmern wurde eine Blutprobe entnommen und beide müssen nun mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro rechnen.

