Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (136/2021) Unfallflucht in Hann. Münden - Polizei sucht Fahrradfahrer

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Bundesstraße 80

Freitag, 16. April 2021, gegen 11.45 Uhr

HANN. MÜNDEN (mb) - Im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall sind die Ermittler der Polizei Hann. Münden auf der Suche nach dem Verursacher. Der Unfall ereignete sich am vergangenen Freitag (16.04.2021) gegen 11.45 Uhr.

Ersten Erkenntnissen zufolge musste ein 38-Jähriger mit einem weißen Daimler Sprinter an der Kreuzung Blume / B 80 verkehrsbedingt halten, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Plötzlich hörte er ein dumpfes Geräusch aus Richtung des Fahrzeughecks und sah beim Blick in den Außenspiegel, dass ein Fahrradfahrer gerade im Begriff war, von der Fahrbahn aufzustehen. Als der 38-Jährige seinen Sprinter auf den gegenüberliegenden Parkplatz fuhr, um den Schaden zu begutachten, nutzte der Radfahrer scheinbar die Gelegenheit und entfernte sich in die Straße "Hinter der Blume". Er kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 55 Jahre alt, trug eine dunkle Jacke und eine FFP2-Maske.

Ob sich der Fahrradfahrer bei dem Unfall verletzt hat, ist bislang unklar. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Die Beamten der Polizei Hann. Münden sind nun auf der Suche nach dem Fahrradfahrer und bitten Zeugen, sich unter Telefon 05541/951-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell