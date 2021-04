Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (135/2021) Einbruch in Adelebsen - Diebe stehlen hochwertige E-Bikes

Göttingen (ots)

Adelebsen (Landkreis Göttingen), Wibbecker Straße in der Zeit zwischen Sonntag, 18. April 2021, gegen 21.00 Uhr und Montag, 19. April 2021, gegen 3.45 Uhr

ADELEBSEN (mb) - Aus einem Vorraum zu einem Fitnessstudio in der Wibbecker Straße in Adelebsen haben zwei Einbrecher in der Nacht zu Montag (19.04.2021) sechs hochwertige E-Bikes im Gesamtwert von mehreren tausend Euro gestohlen.

Ersten Ermittlungen zufolge drangen die Diebe durch die aufgebrochene Eingangstür in den Flurbereich ein und entwendeten dort die ausgestellten Räder. Die Ermittler gehen davon aus, dass zum Abtransport der Beute vermutlich ein Transporter benutzt wurde.

Der Tatzeitraum liegt zwischen Sonntagabend (18.04.2021), gegen 21.00 Uhr und den frühen Montagmorgenstunden, gegen 3.45 Uhr.

Die beiden Täter werden auf etwa 175 cm groß und ca. 25 Jahre alt geschätzt. Zum Tatzeitpunkt sollen sie dunkle/schwarze Kleidung getragen haben.

Hinweise über verdächtige Beobachtungen, insbesondere zu Personen und Fahrzeugen, nimmt die Polizei in Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

