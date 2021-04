Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (137/2021) "Eistüten-Fall" geklärt - Anwohner gibt entscheidenden Hinweis

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (jk) - Der mysteriöse "Göttinger Eistüten-Fall" (wir berichteten, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/4892518) ist aufgeklärt.

Dem Hinweis eines aufmerksamen Göttingers ist es zu verdanken, dass der ungewöhnliche Kriminalfall die Ermittler der Göttinger Polizei zum Glück nun definitiv nicht jahrzehntelang als "Cold Case" verfolgen wird.

Für den 47 Jahre alten Mann, in dessen Wohnung die Beamten das poppige Rieseneis sicherstellen, sieht es hingegen doppelt düster aus. Die Tüte ist weg und kommt auch definitiv nicht wieder, dafür erwartet den mutmaßlichen Dieb jetzt ein offizielles Ermittlungsverfahren.

Ein aufmerksamer Anwohner der Lotzestraße hatte das Bild der Riesenwaffel in einer Zeitung gesehen und erkannt, dass eine derartige Plastikleckerei sonst immer vor einem Restaurant in seiner Straße stand. Der Zeuge wurde sogleich aktiv und fand heraus, dass das besagte Kugeleis dort tatsächlich vermisst wurde. Sein Ermittlungsergebnis teilte der Göttinger am Montagabend (19.04.21) der Polizei mit, die sofort nahtlos daran anknüpfte.

Der erfreuliche Ausgang des aktuellen Falls ließ in den Beamten schmerzliche Erinnerungen an den letzten polizeilich registrierten "Eistüten-Fall" von vor knapp acht Jahren aufkommen. Ende September 2013 hatten Unbekannte vor einer Eisdiele im Göttinger Stadtteil Weende ein Exemplar mit "extra Schokosoße" (Screenshot Facebook Polizei Göttingen) gestohlen.

Dieser "Cold Case" wird vermutlich immer einer bleiben. Es sei denn...

