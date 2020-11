Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Karlsruhe - Wohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Täter versuchte am Montagabend, gegen 18 Uhr, in ein Wohnhaus in der Riedstraße in Rüppurr einzudringen. Die 57-jährige Hauseigentümerin kam aus dem Obergeschoß nach unten, weil sie Geräusche gehört hatte und konnte den Mann noch wegrennen sehen. Er hatte zuvor die Glasscheibe der Terrassentür mit einem unbekannten Gegenstand zerstört. Vermutlich hatte er eine Mauer überklettert und war so in den Garten des Einfamilienhauses eingedrungen.

Die Geschädigte hat den Mann gesehen und konnte ihn beschreiben. Es handelt sich um eine männliche Person, 175-180 cm groß, bekleidet mit einer hellen Jacke, einer dunklen Wollmütze und einem dunklen Mund-Nasenschutz. Angaben zur Hose oder zu mitgeführten Gegenständen konnte die geschädigte Dame nicht machen.

Die ermittelnden Beamten der Kriminalpolizei bitten um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Sie erreichen den zuständigen Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721/666-5555

