Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Portemonnaie aus Pkw entwendet

Altenhundem (ots)

Am Dienstag (10. August) hat zwischen 18 und 20.45 Uhr ein unbekannter Täter aus einem Pkw, der in der Straße "Am Biertappen" in Altenhundem geparkt war, eine Geldbörse entwendet. Dafür schlug er nach derzeitigem Erkenntnisstand die Seitenscheibe ein und erbeutete ein im Seitenfach befindliches Portemonnaie. Darin waren sämtliche Ausweisdokumente und Geldkarten enthalten. Die Geldbörse stammt von der Marke Tommy Hilfiger und ist blau. An dem Pkw entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

