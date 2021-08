Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Rollerfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Olpe (ots)

Am Montag (9. August) hat sich gegen 13.25 Uhr in dem Kreisverkehr "Bruchstraße/Kolpingstraße/Am Bratzkopf" ein Verkehrsunfall unter Beteiligung einer 17-jährigen Rollerfahrerin ereignet. Diese befuhr zunächst den Kreisverkehr aus Richtung "Kolpingstraße" in Richtung "Am Bratzkopf". Als die Rollerfahrerin sich bereits im Kreisverkehr befand, fuhr eine 64-Jährige mit ihrem Pkw von der "Bruchstraße" aus kommend in den Kreisverkehr ein. Nach derzeitigem Erkenntnisstand übersah sie dabei die 17-Jährige und es kam zur Kollision. Die Rollerfahrerin stürzte und verletzte sich. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo sie stationär verblieb. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Der Kreisverkehr war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Die Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz und streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab.

