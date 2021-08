Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise gesucht: Unbekannte spannen Seil über Fahrbahn

Wenden (ots)

Unbekannte haben Sonntagnacht zwischen 2.20 Uhr und 3 Uhr ein gelbes Seil über die Fahrbahn der Bruchstraße in Höhe der Hausnummer 20 in Wenden-Gerlingen gezogen. Dafür brachten sie das Seil, vermutlich aus Nylon oder einem nylon-ähnlichen Material, an einem Gartenzaun (Höhe circa 40 cm) an und befestigten das andere Ende an einem Verkehrszeichen (höhe circa 80 cm). Zu einer konkreten Gefährdung kam es nicht. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 oder die zuständige Sachbearbeiterin, Polizeihauptkommissarin Marion Kaufmann, unter der Durchwahl (-4100) entgegen.

