Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis

Attendorn (ots)

Am Freitagabend gegen 21:40 h wurde auf der Ihnestraße in Listerscheid ein Fahrzeug durch Beamte der Polizeiwache Attendorn angehalten. Hierbei wurde festgestellt, dass der 25-jährige Fahrer aus dem Raum Attendorn den Pkw unter Alkoholeinfluss geführt hatte, so dass ihm eine Blutprobe entnommen werden musste. Des Weiteren stellte sich heraus, dass der junge Erwachsene das Fahrzeug ohne gültige Fahrerlaubnis geführt hatte. Mehrere Anzeigen wurden gefertigt.

