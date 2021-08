Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: In der Garageneinfahrt angefahren und schwer verletzt

Finnentrop (ots)

Finnentrop - Am Donnerstagnachmittag wollte eine 24-Jährige in der Straße Am Haardtskopf gegen 15:05 Uhr mit ihrem mit der Front zur Garage stehenden PKW rückwärts auf die Straße fahren. Nachdem sie das Fahrzeug gestartet hatte, rollte der PKW auf der zur Garage hin abschüssigen Zufahrt jedoch vorwärts. Die Unfallverursacherin schaffte es nicht, das Fahrzeug schnell genug zum Stehen zu bringen und drückte ihren vor der Garage stehenden 54-Jährigen Vater mit dem PKW gegen die Hauswand. Der Geschädigte wurde hierbei erheblich verletzt und musste nach Erstversorgung vor Ort stationär im Krankenhaus Lennestadt aufgenommen werden

