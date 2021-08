Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hochwertiger Mercedes gestohlen

Lennestadt (ots)

Von einem Ausstellungsgelände eines Autohauses in der Elsper Straße in Elspe-Trockenbrück haben zwischen Samstag (7. August, 13 Uhr) und Sonntag (8. August, 11 Uhr) Unbekannte einen hochwertigen Geländewagen entwendet. Es handelt sich dabei um einen blauen Mercedes, Model: G 350d, Erstzulassung: 2016, im Wert eines hohen fünfstelligen Eurobetrags. An dem Fahrzeug waren keine Kennzeichen angebracht. Wie der Mercedes entwendet wurde, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02671-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell