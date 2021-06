Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Zeuge macht Angaben zu einer Bedrohung

Geschädigtes Mädchen gesucht

Kleve (ots)

Am Sonntagnachmittag (27. Juni 2021) gegen 14:25 Uhr wurde ein junger Mann am Spoy Kanal Zeuge einer Situation, die er anschließend der Polizei meldete: Der Mann war am Kanalufer in Richtung Briener Straße unterwegs, als er einen Jungen sah, der auf ein Mädchen einwirkte. Der Zeuge beschreibt, dass der Junge das Mädchen daran hinderte, mit seinem Longboard wegzufahren und in aggressivem Tonfall mit dem Mädchen sprach. Dabei soll der Junge das Mädchen angeschrien haben "Ich bringe dich um". Kurz hinter einem Getränkemarkt auf der Briener Straßen riefen der Zeuge und ein Freund dem Jungen zu, er solle das Mädchen in Ruhe lassen. Den Moment nutzte die Unbekannte und fuhr mit ihrem Longboard davon. Der Junge wird beschrieben als unter 18 Jahre alt mit kurzen, blonden Haaren. Das Mädchen sei auch deutlich jünger als volljährig gewesen und hatte längere, schwarze Haare. Es wird gebeten, sich bei der Polizei Kleve unter 02821 5040 zu melden. Auch weitere Zeugen, die den Sachverhalt gesehen haben, wenden sich bitte unter der angegebenen Nummer an die Polizei. (cs)

