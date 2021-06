Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Ein Leichtverletzter nach Alleinunfall

Emmerich (ots)

Am Montag (28.06.2021) ereignete sich gegen 12:18 Uhr auf der Straße Riethsteege ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 51-Jähriger Mann mit Wohnsitz in Emmerich mit seinem Subaru die Riethsteege aus Richtung Weseler Straße kommend. Scheinbar wollte er an der Broichstraße nach links weiterfahren, bog jedoch zu spät ab und landete im Straßengraben. Weil er vermutlich den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte, geriet er hierbei kopfüber in den Beifahrerfußraum und erlitt leichte Verletzungen.

Da sich bei der Unfallaufnahme Hinweise auf einen Alkoholkonsum des 51-Jährigen ergaben, wurde dem Mann durch einen Arzt eine Blutprobe zur Feststellung des Blutalkoholwertes entnommen. Sein Fahrzeug wurde sichergestellt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die weitere Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, die Polizei Emmerich unter 02822 7830 zu kontaktieren. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell