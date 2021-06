Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Radmuttern an Mitsubishi gelockert

Kevelaer (ots)

Wie der Polizei erst jetzt gemeldet wurde, haben unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (23. Juni 2021) die Radmuttern am vorderen linken Reifen eines Mitsubishi Outlanders gelockert, der auf der Straße Klostergarten abgestellt war. Die Halterin bemerkte dies während der Fahrt, zu einem Schaden an dem Wagen war es noch nicht gekommen. Die Kripo Goch erbittet Zeugenhinweise unter 02823 1080. (cs)

