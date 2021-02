Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Neuer Dienststellenleiter im Polizeikommissariat Stadthagen

Stadthagen (ots)

Im Oktober letzten Jahres wurde der ehemalige Dienststellenleiter Polizeioberrat (POR) Wolfgang Kanngießer in den Ruhestand verabschiedet. Nun hat POR Marcel Bente seit Anfang Februar 2021 die Leitung des Polizeikommissariats Stadthagen übernommen. Marcel Bente ist kein Unbekannter in der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg, denn er fungierte zuletzt als Leiter Einsatz in Nienburg.

Die heutige Amtseinführung fand aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Lage lediglich in kleiner Runde in den Räumlichkeiten des Polizeikommissariats Stadthagen statt. Neben Polizeipräsident Uwe Lührig und Polizeivizepräsident Gerd Lewin, nahm auch der Leiter der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg, Mathias Schröder, an der Veranstaltung teil.

Der neue Kommissariatsleiter ist 42 Jahre alt, seit mehr als 20 Jahren im Polizeidienst tätig und im Landkreis Schaumburg wohnhaft. Marcel Bente durchlief verschiedene Stationen, zunächst als Einsatzbeamter in der Bereitschaftspolizei Hannover, anschließend folgten Verwendungen in diversen Führungsfunktionen im Einsatz- und Streifendienst und im Ermittlungsdienst in Bad Nenndorf, Stolzenau und Hameln. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Masterstudienganges im Jahr 2015 schlossen sich Verwendungen als Dozent an der Polizeiakademie Niedersachsen in Nienburg und schließlich als Leiter Einsatz in Nienburg an. "Ich freue mich sehr über die Gelegenheit, die polizeiliche Verantwortung in meinem Heimatbereich übernehmen zu dürfen und sehe den Herausforderungen meines neuen Amtes mit Spannung und großer Vorfreude entgegen", äußerte Marcel Bente im Rahmen seiner Antrittsrede.

"Für die Leitung des Polizeikommissariats Stadthagen haben wir mit Marcel Bente eine zielstrebige und empathische, junge Führungskraft gewinnen können. Er bringt sowohl menschlich als auch fachlich alle Voraussetzungen mit, um das Polizeikommissariat Stadthagen weiterhin erfolgreich zu führen. Für seine neue Aufgabe wünsche ich ihm alles Gute, viel Erfolg und ein glückliches Händchen bei allen Entscheidungen", so Uwe Lührig, anlässlich der Amtseinführung.

