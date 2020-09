Polizei Essen

POL-E: Essen: Trickbetrüger erbeuten Bargeld einer Seniorin - Zeugensuche

Essen (ots)

45145 E.-Frohnhausen: Trickbetrüger erbeuteten Dienstagmittag (8. September) im Essener Stadtteil Frohnhausen das Bargeld einer Seniorin. Der Ermittler sucht Zeugen.

Die ältere Dame kam gegen 12 Uhr auf der Aachener Straße mit ihrem Rollator vom Einkaufen zurück nach Hause. Eine unbekannte Frau bot der Rentnerin Hilfe beim Tragen an. Erfreut über die angebliche Nächstenliebe übergab die 84-Jährige ihre Einkäufe und ihren Rollwagen. In der Küche lenkte die Betrügerin die Mieterin ab, indem sie mit einem Tuch oder Schal fuchtelte. So versperrte sie ihr die Sicht in den Flur. Bei geöffneter Wohnungstür schlich sich offenbar eine weitere, vermutlich weibliche Person, in die Wohnung und machte sich auf die Suche nach Beute. Sie fand mehrere hundert Euro und machte sich mit ihrer Komplizin aus dem Staub.

Die beiden Personen sollen südländischer Herkunft und mittleren Alters sein. Ihre Haare sind dunkel. Beide trugen Handschuhe. Sie sprachen in gutem Deutsch.

Zeugen, die Angaben zu den beiden Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0201/829-0 mit dem Polizeipräsidium in Verbindung zu setzen. / MUe.

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell