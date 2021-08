Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 55-Jähriger bei Unfall verletzt

Finnentrop (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem Verletzten hat sich am Montag (9. August) gegen 16.10 Uhr auf der B236 in Finnentrop ereignet. Hier befuhr eine 19-Jährige mit ihrem Pkw die Straße, aus Finnentrop kommend, in Richtung Lennestadt. Ihr folgte ein weiterer, 55-jähriger Pkw-Fahrer. In Höhe der Hausnummer 50 fuhr die 19-Jährige auf die rechtsseitig, neben der Fahrbahn befindliche Bushaltestellenbucht, da sie ihren Pkw wenden wollte. Als sie mit dem Wendevorgang begann, übersah sie nach derzeitigem Erkenntnisstand den passierenden Wagen des 55-Jährigen. Die Fahrzeuge stießen daraufhin seitlich zusammen. Durch die Kollision erlitt der 55-Jährige Schmerzen im Rücken. Ein Rettungswagenteam behandelte ihn ambulant. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

