Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Seitenscheibe von Pkw eingeschlagen

Lennestadt (ots)

Auf einem Parkplatz in der Hundemstraße in Altenhundem ist am Montag (9. August) einer Zeugin aufgefallen, dass von einem Pkw die Seitenscheibe eingeschlagen wurde. Die Melderin gab zudem an, dass der Wagen bereits eine Woche dort stehen würde. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass Unbekannte die hintere linke Seitenscheibe mit einem Stein eingeschlagen haben. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden liegt im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

