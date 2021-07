Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Lastenrad gestohlen

Osnabrück (ots)

An der Oldenburger Landstraße geriet zwischen Freitagabend und Samstagmorgen ein Lastenrad der Marke Raleigh ins Visier von Dieben. Das rote Fahrrad stand an der Bushaltestelle "Am Thie", als der oder die Täter sich in der Zeit von 18.30 bis 09 Uhr an den Schlössern zu schaffen machten und das Rad mitnahmen. Wer Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Lastenrades geben kann, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell