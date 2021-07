Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf - Schwerer Verkehrsunfall in Holte-Sünsbeck

Bissendorf (ots)

Ein 60-Jähriger befuhr am Samstag, gegen 14.05 Uhr, mit einem Motorrad die Georgsmarienhütter Straße (L85) in Richtung Bissendorf. Am Ausgang einer Rechtskurve geriet er aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Auto einer 72 Jahre alten Frau zusammen. Der Motorradfahrer zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu, wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und befindet sich nach derzeitigen Erkenntnissen außer Lebensgefahr. Die Autofahrerin erlitt sich leichte Verletzungen zu und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht, das sie nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme, bei der auch ein Gutachter vor Ort war, wurde die Landesstraße bis ca. 18.30 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell