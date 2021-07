Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - 25-Jähriger von Unbekannten angegriffen

Osnabrück (ots)

In der Großen Straße wurde ein 25-Jähriger am frühen Samstagmorgen Opfer eines versuchten Raubes. Der junge Mann befand sich gegen 02.40 Uhr zwischen der "Deutsch Passage" und dem "Tränenbrunnen", als er von drei Unbekannten angesprochen wurde. Sie forderten die Herausgabe der Bauchtasche, was der 25-Jährige jedoch ablehnte. Daraufhin schlugen und zerrten die Angreifer an dem Opfer und flüchteten schließlich ohne Beute. Die Täter wurden als ca. 1,80m groß beschrieben, waren ca. 20 bis 25 Jahre alt, schlank und sprachen "gebrochen Deutsch". Einer der Unbekannten trug ein weißes T-Shirt, eine grüne Shorts und schwarze Schuhe der Marke "Nike". Während der zweite Täter mit einem weiß-roten Oberteil und einer gleichfarbigen Shorts bekleidet war, trug der dritte Mann dunkle Bekleidung. Die Osnabrücker Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 0541/327-2215 zu melden.

