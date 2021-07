Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall - Verursacher flüchtet

Osnabrück (ots)

Bei einer Unfallflucht in der Schützenstraße wurde zwischen Donnerstagmorgen (07 Uhr) und Freitagmittag (11.45 Uhr) ein weißer Ford Fiesta nicht unerheblich beschädigt. Der Kleinwagen stand auf einem Parkstreifen in Höhe eines Verbrauchermarktes, als ein Autofahrer dagegen stieß und einen Schaden in Höhe von ca. 4.500 Euro verursachte. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, flüchtete der oder die Unbekannte. Die Osnabrücker Polizei ist an Zeugenhinweisen interessiert und nimmt diese unter der Telefonnummer 0541/327-2215 entgegen.

