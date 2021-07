Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W. - Garage aufgebrochen und Pedelecs gestohlen

Hagen a.T.W. (ots)

In der Nacht zu Freitag entwendeten Unbekannte aus der Garage eines Wohnhauses in der Straße Grundbreehe zwei Pedelecs der Marke Victoria. Der oder die Täter verschafften sich zwischen 22 und 06.40 Uhr Zutritt zum Garten des Hauses, brachen die Holztür der Garage auf und nahmen die darin befindlichen Räder mit. Bei dem Diebesgut handelt es sich um zwei mattschwarze 28-Zoll-Räder, Modell e-Trekking 11.6. Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib der Pedelecs nimmt die Polizei in Georgsmarienhütte entgegen, Telefon 05401/879500.

