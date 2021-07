Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Seitenscheibe an Pkw eingeschlagen und Tasche gestohlen

Melle (ots)

Auf dem Wanderparkplatz "Diedrichsburg Nordtor" (Holzhausener Straße), geriet am Donnerstag ein roter VW Golf ins Visier von Unbekannten. Der oder die Täter schlugen zwischen 14.30 und 14.55 Uhr an dem Wagen eine Seitenscheibe ein, stahlen aus dem Fahrzeuginneren eine schwarze Tasche und flüchteten unerkannt. Hinweise zu der Tat oder den Tätern erbittet die Polizei in Melle, Telefon 05422/920600.

