Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/Landkreis RW) Demonstration mit Gegenveranstaltung (17.04.2021)

Konstanz (ots)

Am Samstag in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr fand in der Innenstadt von Schramberg ein angemeldeter Demonstrationszug mit Abschlusskundgebung statt. Es nahmen etwa 200 Personen teil. Die Veranstaltung richtete sich gegen die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie unter dem Motto "Für Friede Freiheit & Demokratie! Jetzt.". Gegen 14:40 Uhr blockierten etwa 9 Personen, welche mutmaßlich des linken Spektrums zugeordnet wurden, den Demonstrationszug in der Hauptstraße (Fußgängerzone). Hierbei zeigten sie Banner und entzündeten Pyrotechnik. Um eine Konfrontation der beiden Lager zu verhindern, wurde der Demonstrationszug umgeleitet und die anschließende Abschlusskundgebung auf dem hinteren Rathausplatz konnte störungsfrei durchgeführt werden. Zur Lagebewältigung waren insgesamt 27 Beamte des Polizeipräsidiums Konstanz im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell