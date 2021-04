Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/Hohentwiel, KN) Wäschetrockner gerät in Brand

Singen (ots)

Ein Wäschetrockner ist am Freitag um die Mittagszeit in der Roseneggstraße in Brand geraten. Die Feuerwehr Singen rückte darauf mit 27 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen aus und löschte den Brand. Der Eigentümer füllte das Gerät im Keller kurz vor dem Brandausbruch und nahm es in Betrieb. Danach verließ er das Haus. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts fing der der Trockner dann Feuer und wurde dabei völlig zerstört. Ein Gebäudeschaden entstand bei dem Brand nicht. Im Keller entstand allerdings ein Fahrnisschaden, den die Polizei auf 2000 Euro schätzt. Verletzte gab es nicht.

