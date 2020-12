Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Innenstadt/Einbrüche

CoesfeldCoesfeld (ots)

In Senden kam es zwischen Mittwoch und Donnerstag zu mehreren Einbrüchen. Aktuell sind der Polizei sechs Fälle bekannt.

An der Bulderner Straße hebelten Unbekannte eine Tür auf und gelangten so in ein Geschäft. Sie flohen mit Bargeld. Die Tatzeit liegt zwischen 19 Uhr am Mittwoch und 8.50 Uhr am Donnerstag.

Bei einem Versuch blieb es bei einem Gebäude an der Münsterstraße. Den Tätern gelang es nicht, die Eingangstür aufzuhebeln. Die Unbekannten scheiterten zwischen 18 Uhr am Mittwoch und 7.45 Uhr am Donnerstag.

Ohne Beute verließen Unbekannte einen Geräteschuppen am Rohrkamp. Zwischen 16.15 Uhr am Mittwoch und 7.30 Uhr am Donnerstag hebelten die Unbekannten eine Tür auf.

Zwei Beamer haben noch nicht bekannte Täter aus der Geschwister-Scholl-Schule gestohlen. Zwischen 16 Uhr am Mittwoch und 8 Uhr am Donnerstag drangen sie auf bislang unbekannte Weise in das Gebäude ein.

An der Herrenstraße blieb es beim versuchten Einbruch in ein Geschäft. Die Täter scheiterten zwischen 19.20 Uhr am Mittwoch und 8 Uhr am Donnerstag, weil die Tür zusätzlich gesichert war.

Weil sie ein Fenster aufhebelten, gelangten Unbekannte in eine Gaststätte an der Gartenstraße. Nach derzeitigem Stand nahmen die Täter nichts mit. Die Tatzeit liegt zwischen 20 Uhr am Mittwoch und 8 Uhr am Donnerstag.

Die Polizei in Lüdinghausen bittet mögliche Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell