Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Innenstadt/Reifen zerstochen

Coesfeld

In der Coesfelder Innenstadt haben Unbekannte an mehreren Autos die Reifen zerstochen. Bei drei Fahrzeugen ist das am Donnerstag (10.12.20) aufgefallen, die auf dem Parkdeck Burgring standen. Auch an der Großen Viehstraße und am Burgwall wurden Reifen an Autos zerstochen. Es ist nicht auszuschließen, dass weitere Wägen in dem Bereich betroffen sind. Daher bittet die Polizei Fahrzeughalter aus dem Bereich, sich die Reifen vor Abfahrt anzuschauen. Zeugen und weitere Geschädigte sollen sich unter 02541-14-0 bei der Polizei Coesfeld melden. Eine genaue Tatzeit ist derzeit nicht bekannt.

