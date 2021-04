Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, TUT) Blitzeranlage beschädigt

Trossingen-Schura (ots)

Eine Geschwindigkeitsmessanlage in der Trossinger Straße in Schura ist vermutlich in der Nacht zum Donnerstag von einem Unbekannten beschädigt worden. Eine Scheibe an dem Blitzerturm war völlig zertrümmert. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 800 Euro. Die dahinterliegende Messeinrichtung blieb offenbar unbeschadet. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass der Täter möglicherweise eine Glasflasche gegen die Messanlage geworfen hat. Die Polizei ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell