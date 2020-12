POL-WI: Gemeinsame Pressemitteilung der Wiesbadener Staatsanwaltschaft und der Wiesbadener Kriminalpolizei vom 08.12.2020

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

41-Jähriger nach Stichverletzung im Krankenhaus, Wiesbaden, Bleichstraße, Montag, 07.12.2020, 16:00 Uhr

(mv) Am Montagnachmittag kam es in der Wohnung, eines in der Bleichstraße gelegenen Mehrfamilienhauses, zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Nachbarn, in dessen Verlauf ein 41-jähriger Täterverdächtiger seinem ebenfalls 41-jährigen Kontrahenten mit einem Messer angegriffen haben soll. Dieser musste schwerverletzt in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Der Tatverdächtige flüchtete und wurde noch am Abend festgenommen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Ersten Ermittlungen zufolge war es gegen 16:00 Uhr in der Wohnung des 41-jährigen Opfers zu einem Streit und im weiteren Verlauf zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Dabei soll der 41-Jährige mit einem Messer verletzt worden sein. Mittlerweile ist das Opfer außer Lebensgefahr. Der Tatverdächtige flüchtete im Anschluss vom Tatort und konnte im Verlauf einer groß angelegten Fahndung der Wiesbadener Polizei gegen 20:30 Uhr festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt werden. Nach Rücksprache mit der Wiesbadener Staatsanwaltschaft soll der 41-Jährige heute im Laufe des Tages vorgeführt werden.

