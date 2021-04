Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, RW) Unbekannte stehlen Zigarettenautomaten

Deißlingen (ots)

Einen kompletten Zigarettenautomaten haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag von einer Hauswand an der Ecke Kirchbergstraße / Bismarckstraße abmontiert und gestohlen. Sowohl von den Tätern, als auch dem Automaten fehlt bislang jede Spur. Ein Passant hatte bemerkt, der dass der Automat am Freitagmorgen plötzlich verschwunden war. Lediglich die Bohrlöcher in der Wand und zwei verrostete Schrauben auf dem Boden zeugten vom ehemaligen Standort des mehr als 2000 Euro teuren Geräts. Die Polizei geht davon aus, dass die Diebe eine gewissen Zeit brauchten, um den Automat zu stehlen. Sie bittet um Hinweise unter Telefon 0741 477-0.

