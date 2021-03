Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Unfall auf der Prinzenstraße

Schwelm (ots)

In der Nacht zu Freitag kam es auf der Prinzenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem die 21-jährige Fahrerin leicht verletzt wurde. Die junge Fahrerin fuhr mit ihrem Suzuki auf der Prinzenstraße in Richtung Märkische Straße. Während der Fahrt kam es zwischen der Fahrerin und ihrem 19-jährigen Beifahrer zu einem Streit. Nach bisherigen Erkenntnissen lenkte die Fahrerin gezielt nach rechts und fuhr gewollt gegen ein auf dem Gehweg befindliches Werbeschild. An dem Pkw entstand Totalschaden, die 21-Jährige wurde leicht verletzt, der 19-Jährige blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Schwelmerin unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stand. Ihr wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt. Die Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurden aufgenommen.

