Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Kupferdiebstahl an der Becke

Hattingen (ots)

Am Donnerstag entwendeten unbekannte Täter, gegen 03:00 Uhr, von einem Firmengelände an der Becke etwa 20-30 Kilogramm Altkupfer. Die Täter betraten das Gelände und verstauten das Metall aus einem dort abgestellten Container in mitgebrachte Rucksäcke. Danach entfernten sich die Diebe in unbekannte Richtung.

