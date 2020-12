Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Einbruch in eine Schule

Zeugen gesucht

VoerdeVoerde (ots)

Am Montagabend, zwischen 17.45 Uhr und 21.30 Uhr, drangen Einbrecher gewaltsam in eine Schule am Peerdsbuschweg ein.

Ob die Diebe etwas mitnahmen, kann noch nicht gesagt werden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Voerde, Tel.: 02855 / 9638-0.

