Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Jugendlicher verletzte sich bei Böllerexplosion

RheinbergRheinberg (ots)

Am Sonntagabend gegen 19.20 Uhr musste die Polizei zur Xantener Straße fahren, da dort ein 14-Jähriger erhebliche Verletzungen nach Zünden eines Böllers erlitten hatte.

Der Jugendliche hatte nach ersten Ermittlungen den Knaller gefunden und angezündet. Die Explosion des wahrscheinlichen "Polenböllers" war dabei so stark, dass der Rheinberger eine Verletzung an der Hand erlitt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Nach ambulanter Behandlung konnte der Rheinberger das Krankenhaus wieder verlassen.

