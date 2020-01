Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers- Bezirksdienstbeamter ist gleich zwei Mal Ansprechpartner

Moers (ots)

Am Dienstag, 04.02.2020, in der Zeit von 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr, steht der Bezirksdienstbeamte, Polizeihauptkommissar Udo Rusch, interessierten Bürgerinnen und Bürgern im AWO-Heim an der Bonifatiusstraße 72, als Ansprechpartner zur Verfügung.

Am Freitag, 07.02.2020, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr, geht Herr Rusch auf Fragen im SCI Nachbarschaftshaus an der Annastraße ein.

