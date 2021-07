Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter: Versuchter Einbruch in Sparkasse

Hilter (ots)

Die Sparkasse an der Bielefelder Straße wurde in der Nacht zum Donnerstag das Ziel von Einbrechern. Gegen 03:47 Uhr fuhren drei Personen mit einem Pkw vor und versuchten mit einem Brecheisen in die Geschäftsräume der Bank vorzudringen, sie scheiterten. Im Anschluss flüchtete das Trio in dem Pkw mit hoher Geschwindigkeit vom Tatort. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Vorfall oder andere sachdienliche Beobachtungen machen konnten. Hinweise bitte an 05421/921390 oder 05401/879500.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell