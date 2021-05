Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Beim Einparken unter Drogeneinfluss Auto touchiert

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Weil er am Mittwoch um etwa 7.30 Uhr beim Einparken mit seinem Auto in der Mittelstraße in der Neckarstadt-West ein parkendes Fahrzeug touchierte, kontrollierte eine Polizeistreife einen 59-Jährigen. Da der Mannheimer Anzeichen eines Drogenkonsums zeigte, nahmen ihn die Beamte für einen Drogen-Urintest mit auf das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt. Da der Test positiv ausfiel, muss sich der Fahrer nun dafür verantworten, unter Einfluss von Drogen ein Fahrzeug geführt und einen Unfall verursacht zu haben.

