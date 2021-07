Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Multivan auf Parkplatz angefahren und beschädigt

Osnabrück (ots)

Auf dem Parkplatz eines Schulzentrums an der Knollstraße, beschädigte ein unbekannter Autofahrer am Freitagmorgen einen VW Multivan und flüchtete, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der oder die Flüchtige stieß in der Zeit von 07.30 bis 13.30 Uhr gegen den grauen Kleinbus und verursachte einen geschätzten Schaden in Höhe von 1.500 Euro. Wer Hinweise zu der Unfallflucht geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Osnabrück, Telefon 0541/327-2215.

