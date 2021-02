Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Unbekannte besprühten BOP

Xanten (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 17.00 Uhr musste eine Beschädigung an einem BOP festgestellt werden, der an der Kalkarer Straße abgestellt worden war.

Unbekannte besprühten das Fahrzeug mit Farbe.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell