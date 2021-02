Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Unbekannte Vandalen beschädigten Glasscheibe

Polizei sucht Zeugen

Kamp-Lintfort (ots)

Am Sonntagmorgen wurde eine zerstörte Glasscheibe an einer Bushaltestelle an der Kamperdickstraße festgestellt.

Derzeit ist unklar, wann die Unbekannten die Bushaltestelle beschädigten.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell