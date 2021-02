Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Einbrecher an der Parkstraße

Polizei sucht Zeugen

Kamp-Lintfort (ots)

Am Freitagvormittag drangen Einbrecher zwischen 11.10 Uhr und 11.50 Uhr in ein Wohnhaus an der Parkstraße ein.

Die Unbekannten stahlen unter anderem Bargeld und Schmuck.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

